Николаевской области предусмотрели средства из государственного бюджета на улучшение социальной защиты педагогов. В частности, для выплаты помощи молодым учителям областной бюджет получит субвенцию в размере более 42,6 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Николаевском региональном отделении Ассоциации городов Украины.

Такое решение было принято на прошлой неделе во время заседания Правительства. Соответствующим постановлением Кабмина утвержден механизм распределения средств из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников, а также распределены более 1,5 миллиарда гривен субвенции для выплаты помощи молодым учителям - всего в Украине более 73 тысяч педагогов со стажем до 10 лет получат выплату этой субвенции.

«Одноразовая выплата учителю составит 21020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении», - объясняют аналитики Ассоциации городов Украины относительно общего объема выплаты.

Что касается категорий педагогов, которым будут осуществляться такие выплаты - то на её получение имеют право учителя, которые по состоянию на 1 января 2020 работали в должности учителя и имели стаж педагогической работы до 10 лет включительно, а также имеют в этом году педагогическую нагрузку и продолжают занимать должность учителя на время выплаты помощи.

В Ассоциации городов подчеркивают, что согласно постановлению КМУ, выплата будет осуществляться в конце года, одноразово и в полном размере.