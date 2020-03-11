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Исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Кабинет министров назначил Виталия Шубина.
Об этом сообщают на сайте правительственного портала.
Кроме того и.о. министра развития экономики торговли и сельского хозяйства назначен Павел Кухта, и.о. министра образования и науки Юрий Полюхович, и.о. министра культуры, молодежи и спорта Фоменко Светлана.
Соответствующие назначения были приняты на внеочередном заседании 10 марта.
Как сообщает издание Украинская правда, с 9 октября 2019 года Виталий Шубин был первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, когда эту должность занимал Алексей Оржель. В 2004—2011 годах работал в департаменте правового обеспечения государственного предприятия Энергорынок, в частности возглавлял юридический отдел этого департамента.
В 2011—2012 годах был главным специалистом отдела взаимодействия с государственными компаниями DTEK Power Trade, которое входит в холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова. В 2012—2014 годах работал в ДТЭК, в частности возглавлял отдел по сопровождению регуляторных проектов холдинга.
В 2014—2016 годах был руководителем юридического департамента, заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов ООО "Энергетические ресурсы Украины" Дейла Перри и Ярослава Мудрого. Ранее совладельцем компании был также Андрей Фаворов, который сейчас возглавляет интегрированный газовый бизнес группы "Нафтогаз".
В 2017 — 2018 годах Шубин работал директором, директором по совместительству ООО Арцизская ветровая электростанция, а также возглавлял по совместительству ООО Измаильская ветровая электростанция, ООО Килийская ветровая электростанция, ООО Суворовская ветровая электростанция в Одесской области.
С февраля 2018 года до момента назначения первым заместителем министра работал директором ООО Днепро-Бугская ветровая электростанция в Херсонской области.
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Исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Кабинет министров назначил Виталия Шубина.
Об этом сообщают на сайте правительственного портала.
Кроме того и.о. министра развития экономики торговли и сельского хозяйства назначен Павел Кухта, и.о. министра образования и науки Юрий Полюхович, и.о. министра культуры, молодежи и спорта Фоменко Светлана.
Соответствующие назначения были приняты на внеочередном заседании 10 марта.
Как сообщает издание Украинская правда, с 9 октября 2019 года Виталий Шубин был первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, когда эту должность занимал Алексей Оржель. В 2004—2011 годах работал в департаменте правового обеспечения государственного предприятия Энергорынок, в частности возглавлял юридический отдел этого департамента.
В 2011—2012 годах был главным специалистом отдела взаимодействия с государственными компаниями DTEK Power Trade, которое входит в холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова. В 2012—2014 годах работал в ДТЭК, в частности возглавлял отдел по сопровождению регуляторных проектов холдинга.
В 2014—2016 годах был руководителем юридического департамента, заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов ООО "Энергетические ресурсы Украины" Дейла Перри и Ярослава Мудрого. Ранее совладельцем компании был также Андрей Фаворов, который сейчас возглавляет интегрированный газовый бизнес группы "Нафтогаз".
В 2017 — 2018 годах Шубин работал директором, директором по совместительству ООО Арцизская ветровая электростанция, а также возглавлял по совместительству ООО Измаильская ветровая электростанция, ООО Килийская ветровая электростанция, ООО Суворовская ветровая электростанция в Одесской области.
С февраля 2018 года до момента назначения первым заместителем министра работал директором ООО Днепро-Бугская ветровая электростанция в Херсонской области.