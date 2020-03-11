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Начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока рассказал о приоритетах в своей работе в этом году.
Об этом шла речь вчера, 10 марта, во время заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности, сообщают НикВести.
— Аварийные объекты управления образования и окончание объектов, которые начали в 2019 году. Плюс канализация в Ялтах. 75-й, 51-й, 60-й аварийные детсады. И те объекты, которые начаты в 2018 году. Мы же не можем их бросить на полпути. Например, школы №32, 12. Школа №53, которая тянется… Топочная в школах №4, 29. Это те, что надо заканчивать, начатые в 2018 году, - сказал Григорий Патока.
Напомним, в феврале Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города по итогам января недополучил около 30% от запланированных поступлений.
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Начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока рассказал о приоритетах в своей работе в этом году.
Об этом шла речь вчера, 10 марта, во время заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности, сообщают НикВести.
— Аварийные объекты управления образования и окончание объектов, которые начали в 2019 году. Плюс канализация в Ялтах. 75-й, 51-й, 60-й аварийные детсады. И те объекты, которые начаты в 2018 году. Мы же не можем их бросить на полпути. Например, школы №32, 12. Школа №53, которая тянется… Топочная в школах №4, 29. Это те, что надо заканчивать, начатые в 2018 году, - сказал Григорий Патока.
Напомним, в феврале Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города по итогам января недополучил около 30% от запланированных поступлений.