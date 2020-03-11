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Апелляционный суд города Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину и подтвердил это решение.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
— Таким образом, компетентными органами Республики Болгария удовлетворен подписанный Русланом Рябошапкой запрос Офиса Генерального прокурора об экстрадиции указанного лица, - говорится в сообщении.
Отмечается, что после его фактической передачи Левина украинским правоохранительным органам будут проведены все необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования преступления и передачи в суд обвинительных актов.
Напомним, активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице. По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Мангер и Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.
В конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал его на 40 суток. После чего президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию Левина, а 22 февраля суд в Болгарии ее разрешил.
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Апелляционный суд города Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину и подтвердил это решение.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
— Таким образом, компетентными органами Республики Болгария удовлетворен подписанный Русланом Рябошапкой запрос Офиса Генерального прокурора об экстрадиции указанного лица, - говорится в сообщении.
Отмечается, что после его фактической передачи Левина украинским правоохранительным органам будут проведены все необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования преступления и передачи в суд обвинительных актов.
Напомним, активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице. По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Мангер и Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.
В конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал его на 40 суток. После чего президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию Левина, а 22 февраля суд в Болгарии ее разрешил.