Министерство здравоохранения Украины запустило специальный Telegram-канал с оперативной и текущей информации о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Присоединиться к каналу «Коронавирус_инфо» можно по ссылке.

— Это единственный Telegram-канал, который верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов, - сказано в сообщении.

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