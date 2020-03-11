|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:12
|Заход солнца:
|17:52
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|17:56
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.7 грн
|26.4 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.95 грн
Министерство здравоохранения Украины запустило специальный Telegram-канал с оперативной и текущей информации о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Присоединиться к каналу «Коронавирус_инфо» можно по ссылке.
— Это единственный Telegram-канал, который верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов, - сказано в сообщении.
Пресс-релиз
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистовАлександр Максименко
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Министерство здравоохранения Украины запустило специальный Telegram-канал с оперативной и текущей информации о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Присоединиться к каналу «Коронавирус_инфо» можно по ссылке.
— Это единственный Telegram-канал, который верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов, - сказано в сообщении.
Пресс-релиз