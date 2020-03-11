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Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 8 человек, которые подозреваются в присвоении 6 миллионов 800 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию канализационных очистных сооружений города Вилково.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
— В период с 2015 по 2017 годы должностные лица государственных органов и предприятий различных форм собственности, при реализации программы грантового проекта «Инвентаризация, оценка и уменьшение влияния антропогенных источников загрязнения в Нижнедунайского регионе Украины, Румынии и Республики Молдова», зная, что работы в полном объеме не выполнены, внесли в официальные документы ложные сведения, чем завысили стоимость таких работ указанную сумму, - сказано в сообщении.
В состав группы входили лица, которые в то время занимали должности директора Департамента Одесской ОГА, директор и двое работников государственного предприятия, осуществляли технический надзор за строительством, главный инженер и бывший директор генподрядной организации, а также владелец предприятия генподрядчика, которого подозревают в организации «схемы».
— С целью возмещения нанесенных государству убытков правоохранители обеспечили наложение ареста на имущество обвиняемых на сумму эквивалентной стоимости вероятно присвоенного. Действия указанных лиц квалифицированы по части 3 статьи 27 часть 5 статьи 191, часть 4 и часть 5 статьи 191, часть 1 статьи 358, часть 2 статьи 366 УК Украины, - сказано в сообщении.
Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора фирмы «Голден-Буд», которого подозревают в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.
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Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 8 человек, которые подозреваются в присвоении 6 миллионов 800 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию канализационных очистных сооружений города Вилково.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
— В период с 2015 по 2017 годы должностные лица государственных органов и предприятий различных форм собственности, при реализации программы грантового проекта «Инвентаризация, оценка и уменьшение влияния антропогенных источников загрязнения в Нижнедунайского регионе Украины, Румынии и Республики Молдова», зная, что работы в полном объеме не выполнены, внесли в официальные документы ложные сведения, чем завысили стоимость таких работ указанную сумму, - сказано в сообщении.
В состав группы входили лица, которые в то время занимали должности директора Департамента Одесской ОГА, директор и двое работников государственного предприятия, осуществляли технический надзор за строительством, главный инженер и бывший директор генподрядной организации, а также владелец предприятия генподрядчика, которого подозревают в организации «схемы».
— С целью возмещения нанесенных государству убытков правоохранители обеспечили наложение ареста на имущество обвиняемых на сумму эквивалентной стоимости вероятно присвоенного. Действия указанных лиц квалифицированы по части 3 статьи 27 часть 5 статьи 191, часть 4 и часть 5 статьи 191, часть 1 статьи 358, часть 2 статьи 366 УК Украины, - сказано в сообщении.
Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора фирмы «Голден-Буд», которого подозревают в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.