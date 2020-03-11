Сергей Чмырь, депутат Николаевского облсовета

Суд до 17 марта ограничил сроки для ознакомления с расследованием детективов Национального антикоррупционного бюро депутату Николаевского областного совета Сергею Чмырю и его адвокату в деле по подозрению в предложении полицейскому неправомерной выгоды.

Такое решение 2 марта принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Слово и Дело».

Как установило следствие, 16 февраля 2017 года депутат предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду, чтобы те не составляли протокол о совершении административного правонарушения, а именно: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 25 июля Чмырю руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении в предложении неправомерной выгоды. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

18 сентября НАБУ и САП завершили следствие по делу. По словам детектива, материалы следствия состоят из 2 томов – 357 страниц, поэтому сторона защиты давно могла с ними ознакомиться. Впервые суд ограничил сроки до 18 декабря, однако позже это дело закрыли. Позже постановление о закрытии отменили и решили снова ограничить депутату сроки для ознакомления с расследованием. Теперь суд ограничил сроки до 17 марта.