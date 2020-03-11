Депутаты Николаевского городского совета отказались включать вопрос финансирования Федерации по стендовой стрельбе в программу на 2020 год. Организация просила 1,5 миллиона гривен финансовой помощи.

Об этом стало известно в ходе комиссии по вопросам образования и здравоохранения, - передает корреспондент НикВести.

С данным обращением от федерации выступил начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин.

— Мы направили это решение, чтобы вы согласовали, или нет, чтобы помогать этой организации. У нас есть список членов федерации, там есть как взрослые спортсмены, так и дети, - сказал Олег Машкин.

В частности, депутат Лариса Веселовская поинтересовалась, какие у спортсменов есть достижения.

— Среди них есть Сергей Долин, он мастер спорта, всегда участвует на чемпионатах Украины, занимает призовые места. О других мне неизвестно, - отметил Олег Машкин.

Однако некоторые депутаты возмутились просьбе управления спорта включить в программу именно стендовую стрельбу, в то время как в Николаеве есть множество других важных видов спорта, на которые стоит обратить внимание.

— Меня это удивляет. У нас много различных видов спорта. Почему мы сейчас должны отдавать стрельбе существенное предпочтение, и отвалим им полтора миллиона? – заявила Татьяна Суслова.

В свою очередь, депутат Наталья Манзюк предложила отказать федерации по стрельбе, отметив, что после их включения в программу, с данным предложением начнут выступать и другие организации.

— Это сессионный вопрос, программу нельзя менять сто раз. Какие-то федерации еще захотят, - добавила Наталья Манзюк. — Детям мы более-менее помогаем, речь идет о взрослых спортсменах, - отметил Олег Машкин. — Когда речь идет о детях, я готова помогать. Когда речь идет о взрослых спортсменах, то они должны сами себя обеспечивать, так делается, - сказала Татьяна Суслова.

В конечном итоге, комиссия решила отказать и не включать вопрос финансирования организации в программу изменений.