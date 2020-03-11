Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петро Порошенко считает, что закон о языке, принятый во время его президентской каденции — взвешенный, сбалансированный, обеспечивает широкую свободу гражданам Украины и не нуждается в ревизии.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

— Нам не все равно. А вам? Вы сами говорили «какая разница». Так учите украинский, уважайте его и чтите. И не лезьте вашими турбоклешнями к закону о языке. Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках. Наша команда очень деликатно урегулировала этот вопрос. Нет никаких оснований и необходимости, чтобы Слуги народа ревизовали языковой закон. Поэтому наш месседж всем желающим отвлечь внимание от провального управления новых, но бездарных лиц: не сейте ветер, - сообщил Петр Порошенко.

Напомним, в апреле 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

