Депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова предложила учесть в новом генеральном плане принятый Верховной Радой закон о свободном доступе прибрежных территорий рек.

Об этом она сказала в ходе комиссии по вопросам образования и здравоохранения, - передает корреспондент НикВести.

В ходе обсуждения туристического логотипа города «Миколаїв – місто на хвилі» депутат Татьяна Суслова подняла вопрос закрытого доступа к рекам из-за массовых застроек в прибрежной зоне.

— Насколько я знаю, с февраля вступил в силу закон, проголосованный Верховной Радой, о том, что должно быть открыто все побережье рек. Если я назову вам фамилии, кого нужно переносить… 20 лет назад застроили начальники милиции, СБУ, прокуратуры, герои Украины — цветник, - сказала Татьяна Суслова.

В свою очередь глава комиссии Сергей Мотуз отметил, что постройки вдоль рек является прямым нарушением, поскольку на этой территории должна быть расположена рекреационная зона.

— Раньше никто над речкой не строил. Это закон природы — над речкой строить нельзя, там должны быть сады, парки, парковые зоны. В старые времена села строились от реки к верху (даже взять Матвеевку в сторону Баловного). Люди рассказывали, что вдоль реки были сады, зоны отдыха, а после войны стали застраивать, в 80-х начался тупой беспредел по Украине, что на Днепре, что на Десне, Днестре, Южном Буге — одинаково, - рассказал Сергей Мотуз.

Также Татьяна Суслова отметила, что вступивший в силу закон необходимо учесть в генеральном плане города.

— Принятый закон должен изменить эту ситуацию, а мы должны отразить это в новом генеральном плане. Все молодые туристические города построены по такому принципу — открытые прибрежные зоны, красивая набережная, - добавила депутат.

Напомним, в октябре народные депутаты Украины запретили ограждать прибрежные зоны и ввели штрафы за ограничение доступа граждан к водоемам.