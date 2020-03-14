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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой создать Мемориал украинских героев для почтения памяти погибших во время войны на Донбассе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Также президент просит правительство создать ведомственную награду для награждения участников добровольческого движения.
— Обращаюсь к Кабинету министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины. Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - написал Зеленский.
Стоит отметить, что сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном общем среднем образовании, который Верховная Рада приняла 16 января.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой создать Мемориал украинских героев для почтения памяти погибших во время войны на Донбассе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Также президент просит правительство создать ведомственную награду для награждения участников добровольческого движения.
— Обращаюсь к Кабинету министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины. Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - написал Зеленский.
Стоит отметить, что сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном общем среднем образовании, который Верховная Рада приняла 16 января.