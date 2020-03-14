Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) в понедельник, 16 марта, доставят в Украину.

Об этом hromadske сообщили источники в Офисе генерального прокурора.

— Прилетает в понедельник. В течение 48 часов с момента его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения, - сообщили в прокуратуре.

Как мы сообщали, 11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции, разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии изданию сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

Также Левин утверждает, что не имеет никакого отношения к преступлению против Екатерины Гандзюк и будет доказывать это в украинском суде. Кроме того, он рассказал о связи с другими фигурантами дела. По словам подозреваемого, он имеет много заявлений для суда.

Напомним, 24 января работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины задержали Алексея Левина (Москаленко). В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней.

21 февраля суд Болгарии разрешил экстрадировать Алексея Левина-Москаленко в Украину. 11 марта Апелляционный суд Болгарии отклонил жалобу защиты Левина, который просил отказать в экстрадиции.