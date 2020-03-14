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В партии «Европейская Солидарность» предложили 10 экономических антикризисных шагов для Украины.
Об этом написала народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина на своей странице в сети Facebook.
— Пока из властных кабинетов Украине мы только слышим о борьбе медицинскую. Власть пытается списать на пандемию собственные провалы в экономической политике, которые стали очевидными с осени прошлого года, - написала депутат.
По ее словам, после десятков встреч с людьми, экспертами и бизнесом, в партии наработали первые 10 антикризисных шагов в экономической сфере.
В частности, в «Европейской Солидарности» предлагают:
1. Временно уменьшить на 50% размер единого налога для плательщиков первой-третьей групп — предусмотреть компенсацию уменьшения доходов местных бюджетов за счет части НДФЛ, зачисляется в государственный бюджет, на период до конца 2020 года.
2. Временно ввести ставки НДФЛ в размере 9% для наемных работников предприятий, производящих жизненно необходимые товары (услуги), на период до конца 2020 года.
3. Уменьшить ставки НДС на молочные продукты с 20% до 12% — поддержка отечественного животноводства и сокращение экспансии импортной молочной продукции на украинский рынок.
4. Ввести налога на выведенный капитал на замену налога на прибыль предприятий — увеличение оборотных средств предприятий, обновление основных средств, что, по заключению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции с Европейским Союзом не противоречит европейскому законодательству.
5. Ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов (НДС, акцизного налога, ввозной пошлины) на товары критического импорта — обеспечение экономической безопасности государства.
6. Ввести механизм возмещения НДС в привязке к возвращению валютной выручки по экспортным операциям — стимулирование своевременного возврата валюты в Украину.
7. Пересмотреть механизм государственных закупок через систему «Прозрачно» — предоставление приоритета товарам и услугам отечественного производства в диапазоне цен до 20%
8. Государственную поддержку отечественных производителей — обновление основных средств в приоритетных отраслях экономики (машиностроение, приборостроение, строительство, энергетика).
9. Пересмотреть расходы Государственного бюджета Украины на 2020 год — увеличить на безопасность медицинского персонала и противоэпидемические мероприятия с одновременным уменьшением на содержание правоохранительных структур.
10. Провести аудит принятых законов и подзаконных нормативно-правовых актов с целью выявления положений, которые тормозят развитие отечественной экономики и создают угрозы для экономической безопасности страны.
Напомним, что Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.
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В партии «Европейская Солидарность» предложили 10 экономических антикризисных шагов для Украины.
Об этом написала народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина на своей странице в сети Facebook.
— Пока из властных кабинетов Украине мы только слышим о борьбе медицинскую. Власть пытается списать на пандемию собственные провалы в экономической политике, которые стали очевидными с осени прошлого года, - написала депутат.
По ее словам, после десятков встреч с людьми, экспертами и бизнесом, в партии наработали первые 10 антикризисных шагов в экономической сфере.
В частности, в «Европейской Солидарности» предлагают:
1. Временно уменьшить на 50% размер единого налога для плательщиков первой-третьей групп — предусмотреть компенсацию уменьшения доходов местных бюджетов за счет части НДФЛ, зачисляется в государственный бюджет, на период до конца 2020 года.
2. Временно ввести ставки НДФЛ в размере 9% для наемных работников предприятий, производящих жизненно необходимые товары (услуги), на период до конца 2020 года.
3. Уменьшить ставки НДС на молочные продукты с 20% до 12% — поддержка отечественного животноводства и сокращение экспансии импортной молочной продукции на украинский рынок.
4. Ввести налога на выведенный капитал на замену налога на прибыль предприятий — увеличение оборотных средств предприятий, обновление основных средств, что, по заключению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции с Европейским Союзом не противоречит европейскому законодательству.
5. Ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов (НДС, акцизного налога, ввозной пошлины) на товары критического импорта — обеспечение экономической безопасности государства.
6. Ввести механизм возмещения НДС в привязке к возвращению валютной выручки по экспортным операциям — стимулирование своевременного возврата валюты в Украину.
7. Пересмотреть механизм государственных закупок через систему «Прозрачно» — предоставление приоритета товарам и услугам отечественного производства в диапазоне цен до 20%
8. Государственную поддержку отечественных производителей — обновление основных средств в приоритетных отраслях экономики (машиностроение, приборостроение, строительство, энергетика).
9. Пересмотреть расходы Государственного бюджета Украины на 2020 год — увеличить на безопасность медицинского персонала и противоэпидемические мероприятия с одновременным уменьшением на содержание правоохранительных структур.
10. Провести аудит принятых законов и подзаконных нормативно-правовых актов с целью выявления положений, которые тормозят развитие отечественной экономики и создают угрозы для экономической безопасности страны.
Напомним, что Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.