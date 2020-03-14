По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, в Черновицкой области зарегистрировано два случая заболевания, в Житомирской – один, который завершился летальным исходом.

Всего с начала 2020 года к Центру общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется).

Кроме того, с начала года вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

— Подозрение – это предварительный диагноз, который еще не подтвержден клинически и лабораторно. Подозрение устанавливают врачи только в случаях, которые четко подпадают под критерии, утвержденные МОЗ. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц, – отметили в Минздраве.

Также сообщается, что с 14 марта 2020 года с целью координации действий в период сложной эпидемиологической ситуации, в Центре общественного здоровья начинает свою работу внутренний Оперативный штаб, который будет заниматься исключительно вопросами COVID-19, ответами на запросы, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне страны. В состав оперативного штаба вошли представители Центра, представители международных и других организаций, которые будут работать в режиме ненормированного рабочего дня.

Напомним, что в Житомирской области умерла 71-летней женщина, у которой 12 марта диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19.