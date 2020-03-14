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Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения, Министерствами иностранных и внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны возгорания коронавируса в Италии.
Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании сегодня, 14 марта.
Кабинет Министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.
Также пограничники должны обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.
На сайте правительства не уточняют, сколько украинцев планируют эвакуировать, однако скорее всего речь идет о более сотни граждан, которых не пропустили из Италии в Словению местные пограничники из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
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Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения, Министерствами иностранных и внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны возгорания коронавируса в Италии.
Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании сегодня, 14 марта.
Кабинет Министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.
Также пограничники должны обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.
На сайте правительства не уточняют, сколько украинцев планируют эвакуировать, однако скорее всего речь идет о более сотни граждан, которых не пропустили из Италии в Словению местные пограничники из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.