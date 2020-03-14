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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует провести дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения в Украине, для вывоза украинских граждан из других стран.
Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.
Как отметили в авиакомпании, дополнительные рейсы будут выполнены в ближайшие два дня - 15 и 16 марта, до закрытия авиасообщения. При этом для большинства рейсов будет введена компоновка в полный эконом-класса.
— Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта. Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительные регулярные рейсы для вывоза граждан Украины. …Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновку салона в полный эконом-класс, - сообщили в МАУ.
Также в авиакомпании отметили, что чартерные рейсы на даты после 16 марта будут выполняться исключительно на возвращение в Украину.
Тем гражданам, которые не успеют вернуться в Украину до 16 марта, необходимо обратиться в украинские консульства за рубежом. Кроме этого в МАУ сообщили о готовности оказать помощь правительству в организации нерегулярных рейсов для вывоза украинцев домой.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует провести дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения в Украине, для вывоза украинских граждан из других стран.
Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.
Как отметили в авиакомпании, дополнительные рейсы будут выполнены в ближайшие два дня - 15 и 16 марта, до закрытия авиасообщения. При этом для большинства рейсов будет введена компоновка в полный эконом-класса.
— Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта. Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительные регулярные рейсы для вывоза граждан Украины. …Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновку салона в полный эконом-класс, - сообщили в МАУ.
Также в авиакомпании отметили, что чартерные рейсы на даты после 16 марта будут выполняться исключительно на возвращение в Украину.
Тем гражданам, которые не успеют вернуться в Украину до 16 марта, необходимо обратиться в украинские консульства за рубежом. Кроме этого в МАУ сообщили о готовности оказать помощь правительству в организации нерегулярных рейсов для вывоза украинцев домой.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.