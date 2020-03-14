Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко убежден, действия руководителя ОП имеют признаки государственной измены и злоупотребления властью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Создание любых консультативных советов с российскими марионетками – это именно путь к ползучей капитуляции. Все более понятной становится причина заявлений относительно отказа от курса на членство в НАТО и восстановления водоснабжения до оккупированного Крыма. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив – равносильно государственной измене, ответственность за которое измеряется Уголовным кодексом, - написал Петр Порошенко.

Партия пятого президента требует от президента Владимира Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель Офиса президента ставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

— Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью. Спрятаться от ответственности по причине карантина не получится. Как и не получится сломать сопротивление украинского народа российской агрессии и капитуляции, - добавил Петр Порошенко.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.