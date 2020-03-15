Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

— К сожалению, у них там есть некоторые проблемы, - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.

Запрет вступит в силу в понедельник и не будет распространяться на возвращающихся на родину граждан США.

Ранее аналогичный запрет США ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.