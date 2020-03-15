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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
— К сожалению, у них там есть некоторые проблемы, - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.
Запрет вступит в силу в понедельник и не будет распространяться на возвращающихся на родину граждан США.
Ранее аналогичный запрет США ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.
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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
— К сожалению, у них там есть некоторые проблемы, - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.
Запрет вступит в силу в понедельник и не будет распространяться на возвращающихся на родину граждан США.
Ранее аналогичный запрет США ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.