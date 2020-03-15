Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.

Об этом пишет Интерфакс.

— Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу, 13 марта, - прим.). Они направлены в лабораторию, - сказал Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу, 14 марта.

Он пояснил, что сдал тест, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал. Результаты будут готовы через несколько дней, отметил Трамп.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару заверил, что он здоров.

Напомним, что в 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне.