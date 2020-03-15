На сегодняшний день доходы, полученные в 2019 году, задекларировали свыше 4 тысяч жителей Николаевской области. Таким образом налоговые обязательства по оплате налога на доходы физических лиц выросли на полмиллиона гривен (12,7 миллионов гривен в 2020 году против 12,1 миллионов гривен в 2019 году). Также граждане задекларировали к оплате 1,6 миллионов гривен военного сбора, что на 0,07 миллиона гривен больше, чем в прошлом году.

Об этом во время брифинга сообщила начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области Людмила Гетманец, пишет Inshe.TV.

— Нас не волнует, что так мало на сегодня – всего 4 тысячи деклараций. Мы проводим сравнительные анализ по годам на соответствующую дату подачи декларации. Такая тенденция сохраняется из года в год. Массовая подача деклараций начинается после 1 апреля. До этого декларации подаются обычно пустые или незначительные. То есть это нормальная ситуация, которая повторяется каждый год, – сказала Людмила Гетманец.

По ее словам, налоговики отправили уже почти 8 тысяч приглашений декларантам. Ожидается, что до конца кампании по декларированию будет направлено еще около 6 тысяч приглашений.

Людмила Гетманец отметила, что в прошлом году «единоличниками» было подано почти 36 тысяч деклараций на полученный доход около 400 миллионов гривен.

— Около 64 миллионов гривен дохода, задекларированных самостоятельно, – это доход от выращивания продукции. Это значительные средства, которые поступают в местные бюджеты от такой категории граждан. На сегодняшнее время у нас почти 43 тысячи декларантов, но мы считаем, что это число должно быть больше. Думаю, что на 1 апреля у нас будет полный список таких «единоличников». Ожидаемое количество деклараций — 43-45 тысяч. Тенденция к декларированию у нас положительная, – добавила она.

Людмила Гетманец сообщила, что 13 жителей Николаевской области задекларировали доходы, которые превышают 1 миллион гривен (26,99 млн. грн.) Задекларированные ими налоговые обязательства по оплате налога на доходы физических лиц составляют 1,9 миллиона гривен, военного сбора – 0,19 миллиона гривен. В бюджеты уже поступило свыше 3 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и 0,3 миллиона гривен военного сбора.

— По информационным базам, которые у нас есть, мы видим 78 таких декларантов (миллионеров – прим.). В прошлом году их было 96. На сегодняшний день еще не обработан четвертый квартал. Мы рассчитываем, что до 18 марта мы получим всю информацию и ситуация может измениться. Кроме того, это единоличники, которые тоже могут задекларировать доход больше одного миллиона. А это джокер, – добавила Людмила Гетманец.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции откроет доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра.