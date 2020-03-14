Исполняющий обязанности директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что троллейбусную линию полноценно запустят, когда город оплатит «Николаевоблэнерго» услуги по ее подключению к электричеству.

Об этом он рассказал в среду, 11 марта, в ходе депутатского визита на предприятие, передает «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос интересовал депутата Павла Зоткина, который отметил, что жители микрорайона Намыв переживают за троллейбусы.

— Я думаю, эта проблема решиться, когда мы на сессии выделим деньги, чтобы заплатить за техусловия, которые нам должно дать облэнерго и разрешить нам принять в эксплуатацию данную подстанцию с потреблением электроэнергии, - объяснил ситуацию Владимир Евтушенко.

Владимир Евтушенко

Депутат Зоткин уточнил стоимость подключения подстанции к электричеству, на что, руководитель предприятия отметил, что сумма постоянно меняется.

— Нужно ее оплатить, чтобы она перестала расти. А то она постоянная наращивается. Чем быстрее мы примем это решение, тем быстрее мы решим эту проблему. Троллейбусы уже готовы, они ждут команды. Была одна цифра прописана в техусловиях, потом она поменялась, - подытожил и.о. директора предприятия.

Напомним, что 29 декабря 2019 года, в Николаеве протестировали новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв». При этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, троллейбусную линию планируют запустить в конце января 2020 года.

Ранее сообщалось, 14 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич официально открыл строительство новой троллейбусной линии в микрорайоне Намыв. В ноябре 2018 коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» просило 40 миллионов гривен на строительство троллейбусной линии.

Позже стало известно, что стоимость строительства линии в микрорайоне «Намыв» возросла с 29,7 миллиона гривен до 41 миллиона гривен.

В мае при заключении нового договора цена на строительство линии выросла почти на 4 миллиона. В то же время, Александр Сенкевич рассказал, что троллейбусная линия не будет запущена ко Дню города в связи с поздним выделением денежных средств.