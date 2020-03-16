На Донбассе 15 марта вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что противник обстреливал из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее в ООН сообщили, что террористы на оккупированном Донбассе подвергают пленных тяжелым пыткам, систематически их мучая и причиняя вред здоровью.