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На Донбассе 15 марта вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что противник обстреливал из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ранее в ООН сообщили, что террористы на оккупированном Донбассе подвергают пленных тяжелым пыткам, систематически их мучая и причиняя вред здоровью.
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На Донбассе 15 марта вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что противник обстреливал из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ранее в ООН сообщили, что террористы на оккупированном Донбассе подвергают пленных тяжелым пыткам, систематически их мучая и причиняя вред здоровью.