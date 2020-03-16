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На пункте пропуска «Ягодин» таможенники и пограничники задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый груз, пишет Громадське.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия» (часть 2 статьи 364-1 УК Украины). Нарушение карается или штрафом от 400 до 900 необлагаемых минимумов, или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев, который связан с коронавирусом.
Ранее в Борисполе правоохранители помешали вывозу из Украины медицинских масок, экспорт которых запрещен решением правительства в связи с угрозой эпидемии коронавируса.
На пункте пропуска «Ягодин» таможенники и пограничники задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый груз, пишет Громадське.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия» (часть 2 статьи 364-1 УК Украины). Нарушение карается или штрафом от 400 до 900 необлагаемых минимумов, или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев, который связан с коронавирусом.
Ранее в Борисполе правоохранители помешали вывозу из Украины медицинских масок, экспорт которых запрещен решением правительства в связи с угрозой эпидемии коронавируса.