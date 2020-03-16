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Суд избрал меру пресечения водителю внедорожника «Mitsubishi» Ольге Ладыге, которая сбила насмерть девушку на Намыве в Николаеве, в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Об этом стало известно сегодня, 16 марта в ходе заседания Центрального районного суда Николаева по избранию меры пресечения Ольге Ладыге, трансляцию которого на своей странице в Facebook вела журналист Мария Дорохина.
В ходе заседания прокурор указал указал на риски, при которых подозреваемая может скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.
Сама же девушка признала свою вину, однако просила суд избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации в Новой Одессе.
Также Ольга Ладыга рассказала, что в 2017 году закончила обучение в автошколе, но не сдавала экзамен. При этом девушка добавила, что после окончания автошколы она садилась за руль в присутствии владельца автомобиля.
— У меня было достаточно много часов вождения на механике, автомате с учителем, – рассказала девушка.
Как пишет «Шиповник», суд избрал меру пресечения Ольге Ладыге в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Напомним, что вечером 13 марта в микрорайоне Намыв водитель Mitsubishi Pajero насмерть сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего следователи задержали водителя и сообщили ей о подозрении. При этом, у 25-летней водителя не было водительского удостоверения.
Суд избрал меру пресечения водителю внедорожника «Mitsubishi» Ольге Ладыге, которая сбила насмерть девушку на Намыве в Николаеве, в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Об этом стало известно сегодня, 16 марта в ходе заседания Центрального районного суда Николаева по избранию меры пресечения Ольге Ладыге, трансляцию которого на своей странице в Facebook вела журналист Мария Дорохина.
В ходе заседания прокурор указал указал на риски, при которых подозреваемая может скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.
Сама же девушка признала свою вину, однако просила суд избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации в Новой Одессе.
Также Ольга Ладыга рассказала, что в 2017 году закончила обучение в автошколе, но не сдавала экзамен. При этом девушка добавила, что после окончания автошколы она садилась за руль в присутствии владельца автомобиля.
— У меня было достаточно много часов вождения на механике, автомате с учителем, – рассказала девушка.
Как пишет «Шиповник», суд избрал меру пресечения Ольге Ладыге в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Напомним, что вечером 13 марта в микрорайоне Намыв водитель Mitsubishi Pajero насмерть сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего следователи задержали водителя и сообщили ей о подозрении. При этом, у 25-летней водителя не было водительского удостоверения.