Суд избрал меру пресечения водителю внедорожника «Mitsubishi» Ольге Ладыге, которая сбила насмерть девушку на Намыве в Николаеве, в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта в ходе заседания Центрального районного суда Николаева по избранию меры пресечения Ольге Ладыге, трансляцию которого на своей странице в Facebook вела журналист Мария Дорохина.

В ходе заседания прокурор указал указал на риски, при которых подозреваемая может скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.

Сама же девушка признала свою вину, однако просила суд избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации в Новой Одессе.

Также Ольга Ладыга рассказала, что в 2017 году закончила обучение в автошколе, но не сдавала экзамен. При этом девушка добавила, что после окончания автошколы она садилась за руль в присутствии владельца автомобиля.

— У меня было достаточно много часов вождения на механике, автомате с учителем, – рассказала девушка.

Как пишет «Шиповник», суд избрал меру пресечения Ольге Ладыге в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что вечером 13 марта в микрорайоне Намыв водитель Mitsubishi Pajero насмерть сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего следователи задержали водителя и сообщили ей о подозрении. При этом, у 25-летней водителя не было водительского удостоверения.