В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, администрация ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» предприняла ряд мер для оперативного выявления симптомов болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В соответствии с рекомендациями Министерства охраны здоровья Украины, на предприятии выполняются все необходимые мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В частности, проводится санитарно-эпидемиологический контроль, а именно обязательная проверка каждого работника порта и каждого, кто пересекает пункты пропуска предприятия, как сухопутного, так и водного на предмет выявления симптомов COVID-19.

— Для оперативного выявления симптомов инфекции нами приобретены специальные швейцарские медицинские бесконтактные термометры, которые обеспечивают максимально быстрое и комфортное измерение температуры тела человека, – рассказал начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев. – Кроме этого, порт выделил средства на приобретение дистанционных термометров для измерения температуры у членов экипажей судов, находящихся в акватории порта.

С целью усиления мер индивидуальной защиты сотрудников, в порту проводится регулярная уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, а санитарно-бытовые помещения обеспечены антисептическими средствами для рук. В здравпункте предприятия выделено отдельное помещение под временную изоляцию потенциально инфицированных.

Для проверки членов экипажей, которые находятся в акватории порта, работает специальная комиссия, состоящая из представителей Государственной пограничной службы Украины, таможенной службы Украины и санитарно-эпидемиологической службы.

Медицинский персонал здравпункта «МСП Ника-Тера» оснащён всеми необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты. На период карантина ежедневный медосмотр портовиков проводится в соответствии с новыми инструкциями – при выявлении любых симптомов коронавируса потенциально инфицированные сотрудники к работе не допускаются.

На сегодняшний день предприятие продолжает работать в штатном режиме, все обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством выполняются и будут выполнятся в полном объеме.

Администрация ТОВ «МСП Ника-Тера» обращается к партнерам и работникам порта с просьбой: не паниковать, беречь себя и принимать все нужные меры для безопасности здоровья.