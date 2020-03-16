Давид Макарьян и Петр Порошенко

Бывший народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», николаевец Давид Макарьян претендует на должность заместителя вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Об этом свидетельствует его декларация кандидата, поданная в Национальное агентство по предотвращению коррупции 12 марта, сообщают НикВести.

В своей декларации о доходах и имуществе за 2019 год, Давид Макарьян указал, что арендовал в Государственного управления делами дом отдыха в Киеве. В 2019 году он приобрел автомобиль CHEVROLET EXPRESS 2011 года выпуска, а его супруга Алена Кошелева пользуется автомобилем Jaguar XJ 2017 года выпуска.

Что касается дохода, то Давид Макарьян указал, что, в частности, заработал 3 миллиона гривен от продажи автомобиля.

В разделе доходов Давид Макарьян указал, что хранит с супругой наличными и на счетах в банках 249 тысяч долларов США, 6,9 миллионов гривен, а также 150 тысяч евро.

Как известно, Давид Макарьянв 2014 году был избран в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» по квоте партии «УДАР» Виталия Кличко, Николаевскую областную организацию которой он возглавлял. В парламенте входил в состав комитета по вопросам транспорта.