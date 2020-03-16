Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.

К концу недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил президент Владимир Зеленский.

— Что касается того, чего не хватает, и мы об этом договорились — это быстрые тесты (на коронавирус COVID-19, - прим). Это то, в чем нуждается не только Украина, а любая европейская страна. Мы договорились с Китаем, благодарны им, отдельно Джеку Ма (китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group — прим.). Он нам помог, профинансировал 80 миллионов долларов. Благодаря ему и господину Ярославскому (украинский бизнесмен Александр Ярославский, - прим.) в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украину. Это будет где-то на 1 миллион человек, то есть их будет миллион и это для нас очень важно, — сказал Владимир Зеленский.

Эти тесты, по словам Владимира Зеленского, будут отправлены в больницы. Часть — украинским военнослужащими на передовую.

— Что касается нашей армии, наших военных — они будут на передовой. Тесты в первую очередь мы хотим передать именно нашим военным, — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).