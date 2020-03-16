Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город Южноукраинск Николаевской области.

Текст постановления Кабмина, принятого на заседании сегодня, 16 марта, в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

«Установить с 16 марта по 3 апреля по всей территории атомных электростанций государственного предприятия «Енергоатом» и городов спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций карантин, запретив: привлекать к работе персонал с признаками респираторных заболеваний; проведение всех мероприятий; ограничить въезд населения в города спутники и выезд из них», - говорится в документе.

Отметим, что через город Южноукраинск проходит трасса государственного значения Н-24 «Благовещенское - Николаев».

Указывается, что организацией выполнения и контролем за соблюдением требований постановления будет заниматься облгосадминистрации, органы местного самоуправления и государственное предприятие «Енергоатом».

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