|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.9 грн
|EUR
|29.1 грн
|30.9 грн
Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город Южноукраинск Николаевской области.
Текст постановления Кабмина, принятого на заседании сегодня, 16 марта, в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.
«Установить с 16 марта по 3 апреля по всей территории атомных электростанций государственного предприятия «Енергоатом» и городов спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций карантин, запретив: привлекать к работе персонал с признаками респираторных заболеваний; проведение всех мероприятий; ограничить въезд населения в города спутники и выезд из них», - говорится в документе.
Отметим, что через город Южноукраинск проходит трасса государственного значения Н-24 «Благовещенское - Николаев».
Указывается, что организацией выполнения и контролем за соблюдением требований постановления будет заниматься облгосадминистрации, органы местного самоуправления и государственное предприятие «Енергоатом».
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.
Кабинет министров Украины распорядился ограничить въезды и выезды из городов спутников атомных электростанций, в число которых входит город Южноукраинск Николаевской области.
Текст постановления Кабмина, принятого на заседании сегодня, 16 марта, в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.
«Установить с 16 марта по 3 апреля по всей территории атомных электростанций государственного предприятия «Енергоатом» и городов спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций карантин, запретив: привлекать к работе персонал с признаками респираторных заболеваний; проведение всех мероприятий; ограничить въезд населения в города спутники и выезд из них», - говорится в документе.
Отметим, что через город Южноукраинск проходит трасса государственного значения Н-24 «Благовещенское - Николаев».
Указывается, что организацией выполнения и контролем за соблюдением требований постановления будет заниматься облгосадминистрации, органы местного самоуправления и государственное предприятие «Енергоатом».
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца недели Украина получит 1 миллион тестов на коронавирус COVID-19.