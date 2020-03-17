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В Украину до конца недели завезут 10 миллионов быстрых тестов на коронавирус.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной рады, пишет РБК-Украина.
Как отметил премьер, тесты способны определить точность результата на 99,99%.
— До конца этой недели мы завезем в Украине первую партию быстрых тестов, которая будет составлять 10 млн тестов быстрых, которые дают 99,99% ответ на заболеваемость коронавируса, - заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения сообщили, что 15 областей имеют тест-системы для выявления коронавируса. Ожидается поступление еще около миллиона тестов.
В Украину до конца недели завезут 10 миллионов быстрых тестов на коронавирус.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной рады, пишет РБК-Украина.
Как отметил премьер, тесты способны определить точность результата на 99,99%.
— До конца этой недели мы завезем в Украине первую партию быстрых тестов, которая будет составлять 10 млн тестов быстрых, которые дают 99,99% ответ на заболеваемость коронавируса, - заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения сообщили, что 15 областей имеют тест-системы для выявления коронавируса. Ожидается поступление еще около миллиона тестов.