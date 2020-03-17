В Министерстве здравоохранения сообщили, что 15 областей имеют тест-системы для выявления коронавируса. Ожидается поступление еще около миллиона тестов.

Об этом сказано на странице Минздраве в Facebook.

– 15 областей Украины имеют тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного, – сказано в сообщении.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко готовит приказ, согласно которому все медучреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период вспышки коронавируса.

В сообщении отметили, что такие меры осуществляются для того, чтобы освободить кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких.

Также Ляшко отметил, что новые случаи коронавируса в Украине не связаны с путешествиями, а были распространены внутри страны. В связи с этим медики изменят порядок диагностики заболевания.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.