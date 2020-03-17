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Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.
За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов.
– Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет как профессиональный и результативный человек, - сказал президент Владимир Зеленский во время представления кандидатуры Венедиктовой.
В частности, Ирина Венедиктова пообещала провести аудит уголовных производств и кадрового состояния органов прокуратуры.
– На пороге стоят 226 прокуроров, по люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть решения о восстановлении. Поэтому нужно принять очень важные и законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не лягла, - сказала Вендиктова.
При этом она пообещала быстрое завершение всех уголовных производств, где это возможно.
– У нас время в стране такое, что нет возможности долго разбираться, - сказала Вендиктова.
Напомним, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины проголосовала за высказывание недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.
За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов.
– Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет как профессиональный и результативный человек, - сказал президент Владимир Зеленский во время представления кандидатуры Венедиктовой.
В частности, Ирина Венедиктова пообещала провести аудит уголовных производств и кадрового состояния органов прокуратуры.
– На пороге стоят 226 прокуроров, по люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть решения о восстановлении. Поэтому нужно принять очень важные и законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не лягла, - сказала Вендиктова.
При этом она пообещала быстрое завершение всех уголовных производств, где это возможно.
– У нас время в стране такое, что нет возможности долго разбираться, - сказала Вендиктова.
Напомним, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины проголосовала за высказывание недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.