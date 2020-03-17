Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов.

– Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет как профессиональный и результативный человек, - сказал президент Владимир Зеленский во время представления кандидатуры Венедиктовой.

В частности, Ирина Венедиктова пообещала провести аудит уголовных производств и кадрового состояния органов прокуратуры.

– На пороге стоят 226 прокуроров, по люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть решения о восстановлении. Поэтому нужно принять очень важные и законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не лягла, - сказала Вендиктова.

При этом она пообещала быстрое завершение всех уголовных производств, где это возможно.

– У нас время в стране такое, что нет возможности долго разбираться, - сказала Вендиктова.

Напомним, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины проголосовала за высказывание недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.