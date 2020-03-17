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Во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
За соответствующее решение проголосовали 243 народных избранника.
16 марта президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе сообщил, что рассматривает кандидатуру Петрашко на должность министра развития экономики.
По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанке России».
Ранее временно исполняющую обязанности главы ГБР Ирину Венедиктову назначили Генеральным прокурорм Украины.
Во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
За соответствующее решение проголосовали 243 народных избранника.
16 марта президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе сообщил, что рассматривает кандидатуру Петрашко на должность министра развития экономики.
По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанке России».
Ранее временно исполняющую обязанности главы ГБР Ирину Венедиктову назначили Генеральным прокурорм Украины.