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Святошинский районный суд Киева перенес на 4 июня рассмотрения дела против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.
Об этом передает РБК-Украина.
В связи с карантином суд во вторник проходил в закрытом режиме.
На заседание прибыли 2 из 5 освобожденных беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.
Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что у трех других обвиняемых такие обязательства не отбирались.
– Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых, - заявил он.
Судья отметил, что данное обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.
Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.
Напомним, двое бывших «беркутовцев» Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев.
Святошинский районный суд Киева перенес на 4 июня рассмотрения дела против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.
Об этом передает РБК-Украина.
В связи с карантином суд во вторник проходил в закрытом режиме.
На заседание прибыли 2 из 5 освобожденных беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.
Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что у трех других обвиняемых такие обязательства не отбирались.
– Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых, - заявил он.
Судья отметил, что данное обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.
Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.
Напомним, двое бывших «беркутовцев» Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев.