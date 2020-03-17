Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власть будет судиться с авиаперевозчиками, которые не будут забирать своих пассажиров из-за рубежа, чтобы компенсировать средства за их возвращение.

Об этом он заявил на брифинге 17 марта, передаёт Украинская правда.

— Относительно авиационных перевозчиков, которые пытаются этой ситуацией воспользоваться и закрыть авиарейсы, хочу напомнить всем за Чикагскую конвенцию и хочу сказать, что уважаемые авиаперевозчики, если вы продали билеты, то должны вывозить пассажиров, возвращать их. Мы в любом случае их вернем, но если мы возвращаем их за свой счет, мы будем обращаться с исковыми заявлениями, чтобы компенсировать эти средства. Поэтому не спекулируйте на этом, не повышайте стоимость, - рассказал Владислав Криклий.

Он добавил, что правительство приняло постановление об урегулировании ценообразования, чтобы избежать спекуляций на ценах за авиабилеты.

Криклий заверил, что всех граждан Украины государство постарается вернуть домой.

По его словам, 16-17 марта аэропорт «Борисполь» принял и отправил более 56 самолетов. Больше всего наши граждане возвращались из Египта, в частности из Шарм-эш-Шейха.

Министр отметил, что авиасообщение в Украине работают по следующему принципу: украинцы и иностранцы, имеющие вид на жительство, а также представители дипучреждений могут въехать в Украину. Из Украины могут выехать иностранцы.

Зеркально такие же принципы применили и соседние к Украине страны.

Криклий добавил, что 17-18 марта Украина будет проводить много рейсов для возвращения украинцев. В то же время, есть отдельные случаи, где в гостиницах за рубежом введено карантинный режим. Консульство с ними на связи. Этим людям придется ждать завершения карантинного режима.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.