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С 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет hromadske.
— Допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в маске. Тех, кто не имеет маски — не будут допускать к перевозке, - сказал Николай Поворозник.
Напомним, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власть будет судиться с авиаперевозчиками, которые не будут забирать своих пассажиров из-за рубежа, чтобы компенсировать средства за их возвращение.
С 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет hromadske.
— Допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в маске. Тех, кто не имеет маски — не будут допускать к перевозке, - сказал Николай Поворозник.
Напомним, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власть будет судиться с авиаперевозчиками, которые не будут забирать своих пассажиров из-за рубежа, чтобы компенсировать средства за их возвращение.