С 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет hromadske.

— Допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в маске. Тех, кто не имеет маски — не будут допускать к перевозке, - сказал Николай Поворозник.

Напомним, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власть будет судиться с авиаперевозчиками, которые не будут забирать своих пассажиров из-за рубежа, чтобы компенсировать средства за их возвращение.