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На завтра предварительно запланировано 40 рейсов, которые вернут украинцев из-за рубежа.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения
— Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения ваших проблем МИД и министерство инфраструктуры Украины максимально мобилизованы. Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тысяч украинцев. Сегодня 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть всех украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят попасть в Украину.
На завтра предварительно запланировано 40 рейсов, которые вернут украинцев из-за рубежа.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения
— Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения ваших проблем МИД и министерство инфраструктуры Украины максимально мобилизованы. Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тысяч украинцев. Сегодня 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть всех украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят попасть в Украину.