Вечером 17 марта Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть всех украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят попасть в Украину.

Соответствующее видеообращение опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.

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Глава государства поблагодарил всех, кто прислушался к советам правительства, а также отметил «положительные» стороны карантина.

— Впервые за долгое время в Киеве резко уменьшился уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать. Продуктовые магазины, АЗС, аптеки, банки, страховые компании и все государственные органы работают. Отдельная благодарность верховной раде, которая не ушла на карантин. Страна не остановилась, страна работает, — сказал Владимир Зеленский.

Он также обратился к украинцам, которые находятся за рубежом.

— Мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то немного позже. Но все вы будете на Родине, — отметил он.

Владимир Зеленский сообщил, что украинцы, улетевшие чартерными рейсами, вскоре вернутся, а государство максимально помогает в этом туроператорам.

Всем остальным необходимо сделать несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/#/

Там сообщите МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе «Комментарий к путешествию».

«Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, желающих срочно вернуться домой», — отметил Владимир Зеленский.

2. Если вам не удалось зарегистрироваться, обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД: http://bit.ly/2WkUZab

Также Президент сообщил, что сформированы так называемые хабы. Попав туда, украинцы смогут добраться в страну бесплатно или по льготным ценам.

Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД: https://mfa.gov.ua/

Другие важные ссылки:

• Оперативная карта работы пунктов пропуска на время карантина: http://www.customs.gov.ua/?p=533

Каналы коммуникации Министерства здравоохранения:

• Сайт: http://moz.gov.ua/

• Страницы в Facebook: www.fb.com/moz.ukr и https://www.facebook.com/moz.ukr/

• Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine

• YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo

• Официальные Telegram-каналы: @mozofficial и Коронавирус_инфо - @COVID19_Ukraine

• Ответы на основные вопросы о COVID-19: http://covid19.com.ua

• Instagram: @ yemets.moz

Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.

Ранее заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли заявил, что в области органы местного самоуправления создадут рабочие группы, которые будут контролировать работу заведений в период карантина.