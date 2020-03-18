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Сеть супермаркетов «АТБ» ввела ограничения по количеству товаров для продажи в одни руки.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте торговой сети.
«С целью обеспечения возможности населения приобрести все необходимые товары с 18 марта вводится ограничения на продажу: пиво, вода и напитки в количестве до 12 штук в одни руки, весь остальной товар в количестве до 5 штук (килограмм) в одни руки», - говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате закрытия метро на остановках общественного транспорта стоят длинные очереди людей, которые пытаются добраться до работы, маршрутки переполнены.
Сеть супермаркетов «АТБ» ввела ограничения по количеству товаров для продажи в одни руки.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте торговой сети.
«С целью обеспечения возможности населения приобрести все необходимые товары с 18 марта вводится ограничения на продажу: пиво, вода и напитки в количестве до 12 штук в одни руки, весь остальной товар в количестве до 5 штук (килограмм) в одни руки», - говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате закрытия метро на остановках общественного транспорта стоят длинные очереди людей, которые пытаются добраться до работы, маршрутки переполнены.