В Киеве в результате закрытия метро на остановках общественного транспорта стоят длинные очереди людей, которые пытаются добраться до работы, маршрутки переполнены.

Об этом сообщает в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

— Киев. Утро. «До 10 человек в автобусе говорили они». Это именно то, о чем я и говорил на Кабмине: нельзя закрывать метро! Метро не закрыто в самых крупных очагах расспространения коронавируса: в Милане, в Барселоне, в Мадриде. Мы с Европейской Солидарностью вчера выступили с обращением против закрытия метро. Это бессмысленный и опасный шаг. Из-за закрытия метро будут вот такие случаи и тогда будет еще больше распространение коронавируса, - написал Алексей Гончаренко.

Также, в своем канале нардеп опубликовал фото переполненных трамваев в Харькове, где также закрыли метро на время карантина.

Киевпастранс опубликовал маршруты наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро, которое закрыли из-за коронавируса.

Красная ветка метрополитена. Станция метро Академгородок - станция метро Лесная: автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118. Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50. Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18. Маршрутное такси № 228

Зеленая ветка метрополитена. Станция метро Красный хутор - станция метро Сырец. Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91. Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к. Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18. Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Синяя ветка метрополитена. Станция метро Героев Днепра - станция метро Теремки. Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119. Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45. Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19. Маршрутное такси: № 155, 166, 500

Ранее сообщалось, что с 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.