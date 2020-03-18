Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №92 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

Такое решение было принято в связи с тем, что Игорь Сопель не справился с коммуникацией в ситуации с эвакуацией украинцев из китайского Уханя.

— Уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, – говориться в указе.

Стоит отметить, что указа о назначении нового главы Тернопольской ОГА на сайте президента еще нет.

Игорь Сопель был назначен на должность главы Тернопольской областной государственной администрации 1 ноября 2019. Его представил лично президент Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Тернопольскую область. Известно, что он баллотировался на прошлых выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу № 166 (Тернопольская область).

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.