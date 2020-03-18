Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в случае распространения коронавируса важны не аппараты искусственной вентиляции легких, а укомплектованность больниц медицинскими работниками, которые будут лечить инфицированных.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Сегодня мы видим другие государства, которые более развиты. Медицина в них более развита, система медицины реформирована много-много лет назад и действовала как слаженный механизм — оборудование есть, медикаменты есть, все есть, но сегодня эти медицинские учреждения заполнены людьми, медики, фактически, выбирают кому жить, а кому умирать. Мы понимаем, что никакие аппараты ИВЛ не спасут — не хватит этих аппаратов. Сегодня самая большая проблема — это медицинские работники и их защитой от вируса должны заниматься, в первую очередь, местные советы и местная власть. Фактически, наша беспечность может привести не к снижению графика, а к его скорейшему росту. Когда мы думаем, что нас ничего не касается и у нас хороший иммунитет — ничего подобного, срубит всех, - считает Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Также мэр отметил, что аппараты ИВЛ первоочередно будут использовать для тех инфицированных людей, которые находятся в критическом состоянии.

— Логично, чо аппараты ИВЛ будут использовать для людей, которые находятся в критическом состоянии и у которых будут признаки, что они выздоравливают. Я не медик и не могу подробно рассказать, как это будет происходить, но могу сказать, что, при всем желании, если бы мы выделили даже 10 миллионов гривен из городского бюджета на аппараты искусственной вентиляции легких, мы бы их просто не купили. Их сегодня в стране нет. Хочу сказать, что в прошлом году мы закупили 16 новых аппаратов ИВЛ, часть из которых эксперт-класса. Сегодня такого качества аппаратов вы не получите, потому что их даже не завезут, а какие-то китайские еще можно получить, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в комментарии НикВести рассказала, что Николаевские городские больницы на сегодняшний день укомплектованы 49 аппаратами искусственной вентиляции лёгких.