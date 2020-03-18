В главном управлении государственной налоговой службы в Николаевской области сообщили, что в связи со вспышкой и распространением коронавируса COVID - 19 и для предотвращения инфицирования и распространения вирусных инфекций рекомендуют плательщикам воздержаться от посещения Центров обслуживания плательщиков (далее - ЦОП) и мест приема посетителей в ГНИ, где ЦОП не создано, без неотложной надобности.

Сообщается, что на период карантина режим работы ЦОП и ГНИ Главного управления ГНС Николаевской области изменяется:

ЦОПы №1 и №2 ГНИ в Николаеве Николаевского управления, ЦОП Вознесенской ГНИ Вознесенского управления, ЦОПы Южноукраинской и Первомайской ГНИ Южноукраинского управления, ЦОП Баштанской ГНИ Баштанского управления, ЦОПы Очаковской и Витовской ГНИ Очаковского управления работают с 10:00 мин. до 16:00 с обеденным перерывом, и с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.

ЦОП №3 ГНИ в Николаеве Николаевского управления и другиеГНИ ГУ ГНС в Николаевской области будут работать с 10:00 до 13:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.

«Обращаемся к налогоплательщикам с просьбой не создавать скопления людей в ЦОП. В период карантина предельное количество налогоплательщиков, которые могут находиться в помещении ЦОП должно отвечать такому соотношению: 1 работник ЦОП - 1 посетитель. Помните о необходимости соблюдения безопасного расстояния между людьми (по меньшей мере 1,5 метра). По возможности пользуйтесь защитной маской и дезинфицирующими средствами», - говорится в сообщении.

Кроме того, в налоговой сообщают, что налогоплательщики могут обратиться в ЦОП по телефонам:

ЦОП №1 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления ГУ ГНС в Николаевской области (Заводской и Центральный районы г. Николаева): (0512) 37-90-45, (0512) 37-90-38, (0512) 37-90-20;

ЦОП №2 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления ГУ ГНС в Николаевской области (Ингульский район г. Николаева): (0512) 23-64-83, (0512) 23-03-29, (0512) 23-41-87, (0512) 44-50-82;

ЦОП №3 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления ГУ ГНС в Николаевской области (Корабельный район г. Николаева) : (0512) 64-02-07;

ЦОП Вознесенской ГНИ Вознесенского управления ГУ ГНС в Николаевской области: (05134) 3-21-66, (05134) 3-24-60;

ЦОП Первомайской ГНИ Южноукраїнского управления ГУ ГНС в Николаевской области: (05161) 4-33-16, 4-36-78, 5-48-86;

ЦОП Баштанской ГНИ Баштанского управления ГУ ГНС в Николаевской области: (05158) 2-84-36;

ЦОП Южноукраїнской ГНИ Южноукраинского управления ГУ ГНС в Николаевской области: (05136) 5-69-29, 5-75-69;

ЦОП Витовской ГНИ Очаковского управления ГУ ГНС в Николаевской области: (0512) 64-48-07;

ЦОП Очаковской ГНИ Очаковского управления ГУ ГНС в Николаевской области: (05154) 3-03-69.

Контактные телефоны структурных подразделений ГНС Николаевской области размещены на сайте ГУ ГНС в Николаевской области, по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/dfs - u - regioni/golov - upr/kontakti-/

«Главное управление ГНС в Николаевской области обращается с просьбой уменьшить поступление бумажных документов и пользоваться средствами электронной связи и почтой. Напоминаем, что на период карантина для получения административных и других услуг можно использовать электронные сервисы ГНС, в частности Электронный кабинет налогоплательщика (cabinet.tax.gov.ua). Работники Контакт центра ГНС Украины, которые предоставляют информацию налогоплательщикам по вопросам состояния обработки электронной отчетности и других электронных сервисов по номеру телефона 0800-501-007 (направление 0), будут работать в период карантина с 10:00 до 17:00 в режиме дежурства», - говорится в сообщении.