В селе Ивано-Кепино Снигиревского района Николаевской области проблема отсутствия дорог беспокоила местных жителей долгое время. Гендиректор «ПАЕК», депутат Николаевского областного совета от «Нашего края» Юрий Кормышкин провел встречу с людьми, после которой решил взять ситуацию в свои руки и с помощью техники предприятия обеспечил выполнение работ по ремонту дороги в селе, ведущую до колодца.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

– Я взял ситуацию под свой контроль! Долгое время жители села Ивано-Кепино страдали от отсутствия нормальных дорог. Проезжаемости – ноль. Вы только представьте, элементарно, даже автомобили скорой помощи не могли доехать до необходимого адреса. Люди жаловались, стучали во все двери, но их не слышали. Их терпение уже было на пределе, – прокомментировал депутат.

На прошлой неделе Юрий Кормышкин провел личную встречу с жителями Ивано-Кепино, выслушав их проблему.

– В субботу я провел личную встречу с местными жителями, которые озвучили мне проблему, выслушал их предложения. После чего взял ситуацию под свой контроль и силами предприятия «ПАЕК» в Снигиревском районе организовал проведение ремонтных работ на участке дороги до местного колодца, который на сегодняшний день обеспечивает селян водой, – рассказал Кормышкин.

Напомним, группа компаний «ПАЕК» за прошлый год заплатила более 175 миллионов гривен налогов за пользование лишь 3% земель сельскохозяйственного назначения Николаевской области.