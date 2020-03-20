В Харькове в гостинице Palace Hotel 19 марта прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем в открытую фазу перешел давно назревавший конфликт между мэром Геннадием Кернесом и губернатором Алексеем Кучером.

Происходящее описал в своем Facebook харьковский журналист Павел Федосенко.

Самого Кучера на заседании не было, его представлял советник Тарас Пастух. В какой-то момент присутствующий на собрании бизнесмен Александр Ярославский жестко перебил Пастуха, а самого главу Харьковской ОГА назвал посмешищем. Кернес добавил, имея в виду речь Пастуха: «Это было тупое выступление».

– На наших глазах начинается война, - констатировал Федосенко.

Затем слово взял экс-нардеп и бизнесмен Владимир Мысик.

– Мы здесь меряемся, у кого яйца больше. Яйца больше у Ярославского и Кернеса, - образно заметил Мысик.

Затем Ярославский заметил, что «область ничем не провинилась иметь такое позорище, имея в виду губернатора».

– Я буду просить, чтобы был у нас действительно достойный партнер в регионе, с которым можно иметь дело, - пообещал Ярославский.

Как отметил автор рассказа о заседании, «одновременно разозлить двух самых влиятельных людей города (Кернеса и Ярославского, - прим.) - это нужно уметь».

Вскоре после появления постов Федосенко сам Кернес прокомментировал произошедшее в Telegram.

По его словам, губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился.

– Он просто взял да и не пришел на встречу с большим бизнесом города, с почетными гражданами Харькова, с людьми, которые готовы в этой сложной ситуации помогать в борьбе с COVID-19. Не пришел, хотя об этой встрече мы – Александр Ярославский, я и Кучер – договорились буквально позавчера. Мало того, что не пришел сам, так и не смог обеспечить участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов, - возмутился мэр.

При этом Кернес заверил, что справится и без Кучера, так как у него за плечами опыт организации в Харькове Евро-2012 и других масштабных проектов.