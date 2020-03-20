В государственном бюджете есть минимум 5 миллиардов гривен, которые можно перенаправить на поддержку медицины на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

— Мы четко увидели, что есть возможности для перенаправления не менее 5 миллиардов гривен на поддержку медицины. А это — средства для закупки ... защитных медицинских масок для населения, тест-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких, - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

В частности, отметил он, для таких случаев в государственном бюджете предусмотрен резервный фонд.

— На сегодняшний день не распределены 1,4 миллиарда гривен. Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета министров. Поэтому Счетная палата, предлагает правительству не тянуть с этим, - отметил Валерий Пацкан.

Второй источник, который может использовать правительство, это распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 0,2 миллиарда гривен.

Пацкан заявил, что до сих пор не начало свою деятельность Бюро финансовых расследований и поэтому можно перенаправить 0,3 миллиарда гривен, которые предусматривались на финансирование этого учреждения.

— До улучшения финансовой ситуации можно было бы отложить расходы по бюджетной программе «Статистические наблюдения». А это немалые средства – 1,2 миллиарда гривен, - сказал Валерий Пацкан.

Он добавил, что за 2 месяца текущего года состоялась экономия средств по выплате некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

— Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 миллиард гривен и за год расходы остались не выполнены на 6,9 миллиардов гривен. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 миллиард гривен, - отметил Валерий Пацкан.

Глава Счетной палаты назвал еще ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства.

В частности, поддержка реализации комплексной реформы государственного управления - 600 миллионов гривен, ведь существующая количество специалистов по реформированию значительно меньше, чем предполагалось.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.