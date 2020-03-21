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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
– Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях, — говорится в сообщении.
Для Тернопольской области это первый случай коронавируса в целом.
Напомним, до этого было известно только о трех новых случаях инфицирования коронавирусом за сутки — во Львове, Ивано-Франковской области, а также о зараженной харьковчанке, которая находится в Киевской области.
Сейчас в Украине официально подтверждено 41 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (3), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2), Львовской (1), Харьковской (1, но женщина физически находится в Киевской области), Тернопольской (1) областях и в Киеве (3). Три из них летальные — умерла в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой.
Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
– Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях, — говорится в сообщении.
Для Тернопольской области это первый случай коронавируса в целом.
Напомним, до этого было известно только о трех новых случаях инфицирования коронавирусом за сутки — во Львове, Ивано-Франковской области, а также о зараженной харьковчанке, которая находится в Киевской области.
Сейчас в Украине официально подтверждено 41 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (3), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2), Львовской (1), Харьковской (1, но женщина физически находится в Киевской области), Тернопольской (1) областях и в Киеве (3). Три из них летальные — умерла в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой.
Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.