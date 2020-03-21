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Об этом сообщили в пресс-служба фонда.
– Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известный украинский социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину, — говорится в сообщении.
В фонде подчеркнули, что Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня проводила опрос, мероприятия.
Она работала, а затем возглавляла фонд «Демократические инициативы» с 1996 года.
Под ее авторством вышло свыше 100 научных работ.
Бекешкина была старшим научным сотрудником Института социологии НАН Украины.
Стоит отметить, что в 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».
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Об этом сообщили в пресс-служба фонда.
– Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известный украинский социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину, — говорится в сообщении.
В фонде подчеркнули, что Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня проводила опрос, мероприятия.
Она работала, а затем возглавляла фонд «Демократические инициативы» с 1996 года.
Под ее авторством вышло свыше 100 научных работ.
Бекешкина была старшим научным сотрудником Института социологии НАН Украины.
Стоит отметить, что в 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».