Об этом сообщили в пресс-служба фонда.

– Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известный украинский социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину, — говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня проводила опрос, мероприятия.

Она работала, а затем возглавляла фонд «Демократические инициативы» с 1996 года.

Под ее авторством вышло свыше 100 научных работ.

Бекешкина была старшим научным сотрудником Института социологии НАН Украины.

Стоит отметить, что в 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».