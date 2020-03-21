Глава таможни Максим Нефедов подтвердил, что Украина в начале марта продала Испании респираторы и маски. Это произошло после начала эпидемии коронавируса, когда в Новые Санжары эвакуировали украинцев из Уханя (Китай).

Об этом он написал в Facebook.

Нефьодов отметил, что экспорт этих масок был 2 и 6 марта и осуществлялся легально, прикрепив соответствующие документы.

– Респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта и вступило в силу после публикации, – написал он.

По словам Нефьодова, после правительственного постановления таможня запретила вывоз более 260 тысяч масок и респираторов за границу.

Также он отметил, что ранее Украина всегда экспортировала подобные товары, пока не наступило ухудшение ситуации с коронавирусом.

Но в мире эпидемия коронавируса бушевала до того, как из Украины отправили маски в Испанию. Так, ВОЗ неоднократно предупреждал, что вирус, вероятнее всего, распространится по всему лицу земли.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что в Украине за эти выходные маски в связи со вспышкой коронавируса в мире стали болем популярным товаром для контрабанды, чем сигареты.