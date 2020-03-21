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В субботу ночью, 21 марта, неизвестные напали на семью фермера в Николаевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.
Сообщается, что около 3:00 в Домановское отделения полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от фермера из села Богдановка о том, что его ограбили трое неизвестных, лица которых были скрыты масками.
По словам 58-летнего мужчины, нападавшие через окно проникли в дом, связали его скотчем и, нанеся телесные повреждения, отобрали ювелирные изделия и 10 тысяч гривен, и скрылись. Также злоумышленники нанесли телесные повреждения 54-летней жене хозяина и их восьмилетней внучке, которая находилась в гостях.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.
В частности, полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Домановское отделение полиции по телефону (05152) 9-14-32 или 102.
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В субботу ночью, 21 марта, неизвестные напали на семью фермера в Николаевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.
Сообщается, что около 3:00 в Домановское отделения полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от фермера из села Богдановка о том, что его ограбили трое неизвестных, лица которых были скрыты масками.
По словам 58-летнего мужчины, нападавшие через окно проникли в дом, связали его скотчем и, нанеся телесные повреждения, отобрали ювелирные изделия и 10 тысяч гривен, и скрылись. Также злоумышленники нанесли телесные повреждения 54-летней жене хозяина и их восьмилетней внучке, которая находилась в гостях.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.
В частности, полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Домановское отделение полиции по телефону (05152) 9-14-32 или 102.