Глава так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник подписал указ, которым запретил въезд на территорию «ЛНР» со стороны Украины.

Документ 21 марта разместили на сайте главы «ЛНР».

Такую меру ввели «с целью предотвращения распространения коронавируса» из Украины в «ЛНР». Запрет на въезд начнет действовать с полуночи 23 марта.

Отмечено, что указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщалось, боевики так называемой «ДНР» заявили, что полностью закрывают свои «границы» с Украиной, но нескольким людям все же удалось пройти.

15 марта штаб операции Объединенных сил объявил, что на две недели закрывает пункты пропуска на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной правительству территории Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в Украине официально подтверждено 41 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (3), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2), Львовской (1), Харьковской (1, но женщина физически находится в Киевской области), Тернопольской (1) областях и в Киеве (3). Три из них летальные — умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой.